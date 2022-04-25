Путин заявил о провокациях в отношении ВС России с использованием иностранных СМИ

Российский лидер Владимир Путин заявил о провокациях в отношении Вооружённых сил России с использованием иностранных СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации (в отношении. — RT) наших вооружённых сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей», — отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Как отметил Путин, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории России.

Ранее Путин сообщил, что сегодня ФСБ пресекла попытку убийства одного из известных российских журналистов.