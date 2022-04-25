Назван победитель конкурса «Учитель года» в Мурманской области

Преподаватель истории и обществознания Евгений Харитонов стал победителем конкурса «Учитель года» в Мурманской области.

Об этом пишет Nord-News.

В 2022 году участниками конкурса стали 25 педагогов — учителя английского языка, математики, физкультуры и ОБЖ, начальных классов, технологии, географии, истории и обществознания.

По словам главы регионального Министерства образования и науки Светланы Виденеевой, появление мужчин-педагогов среди конкурсантов становится прекрасной тенденцией.

Ранее сообщалось, что начался конкурс «Учитель года Подмосковья — 2022». Он проводится в 33-й раз.