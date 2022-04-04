Стартовал конкурс «Учитель года Подмосковья — 2022»
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
За всё время проведения конкурса в нём приняли участие более 1 тыс. педагогов из всех муниципалитетов Московской области. В 2022 году число участников достигает 53.
Учителям предстоит продемонстрировать профессиональные навыки и творческие способности, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Конкурс проходит в Губернском колледже в Серпухове. Он продлится до 8 апреля.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в беседе с URA.RU дала советы по записи детей в 1-й класс.