Кардиолог Шугуев рассказал о рисках пониженного давления

Главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Заур Шугушев рассказал о возможных рисках пониженного давления.

«Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у нас нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. При внезапном падении давления ниже нормы идёт нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идёт нарушение работы сердца, почек и печени», — заявил Шугушев в интервью радио Sputnik.

Он рекомендовал измерить давление при появлении слабости и головокружения.

При показателях ниже 85/60 необходимо вызвать врача, заключил Шугушев.

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