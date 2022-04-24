Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев острого гепатита неизвестного происхождения

В Роспотребнадзоре оценивают риск завоза острого гепатита неизвестного происхождения в Россию как крайне низкий, случаев заболевания в стране по состоянию на 24 апреля не выявлено.

«По состоянию на 24 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что с большим количеством стран, где были выявлены случаи заболевания, ограничено авиасообщение, что снижает риск завоза болезни в Россию.

Главврач сети клиник «К+31» кандидат медицинских наук Борис Чурадзе ранее в беседе с радио Sputnik предупредил о риске образования перитонита в брюшной полости после перенесённого коронавируса.