Врач Чурадзе рассказал о необычном осложнении после коронавируса

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Кандидат медицинских наук, главврач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в беседе с радио Sputnik предупредил о риске образования перитонита в брюшной полости после перенесённого коронавируса.

«Поражения могут быть практически в любой области, это непредсказуемо», — заявил врач.

По его словам, у кого-то может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то — миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то возможно образование перитонита — воспаление брюшной полости.

Чурадзе пояснил, что признаком данного нетипичного для коронавируса осложнения служит «острый живот» — комплекс симптомов, при появлении которого нужно скорее обращаться за врачебной помощью.

«Это сильная боль в животе, вздутие, отказ от приёма пищи, отсутствие стула, интоксикация», — объяснил он.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко высказался о важности ревакцинации от коронавируса.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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