Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко высказался о важности ревакцинации от коронавируса.

«Подлежит ревакцинации 20 млн, а ревакцинировалось 8 млн. То есть нам не только нужно призывать к вакцинации тех, кто вообще не болели и не вакцинировались, но ещё и тех, кто уже привился, надо ревакцинироваться», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, этим вопросом нужно заниматься.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».