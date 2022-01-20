Онищенко высказался о важности ревакцинации

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Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко высказался о важности ревакцинации от коронавируса.
Онищенко высказался о важности ревакцинации
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«Подлежит ревакцинации 20 млн, а ревакцинировалось 8 млн. То есть нам не только нужно призывать к вакцинации тех, кто вообще не болели и не вакцинировались, но ещё и тех, кто уже привился, надо ревакцинироваться», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, этим вопросом нужно заниматься.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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