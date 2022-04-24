Погибшего в ходе спецоперации 19-летнего военного посмертно наградили орденом Мужества

Погибшего в ходе военной спецоперации на Украине 19-летнего военнослужащего из Саратовской области Раиса Буранова посмертно наградили орденом Мужества.

«При проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, погиб наш земляк Буранов Раис Измайлович... Он c честью и достоинством до конца был верен присяге и погиб при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении администрации Советского района Саратовской области.

Буранов служил гранатомётчиком мотострелкового отделения.

Районная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Ранее раненым российским военнослужащим вручили награды за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.

Также бойцам ВДВ, проявившим героизм в ходе спецоперации, вручили ордена Мужества.