Погибшего в ходе спецоперации 19-летнего военного посмертно наградили орденом Мужества
- РИА Новости
«При проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, погиб наш земляк Буранов Раис Измайлович... Он c честью и достоинством до конца был верен присяге и погиб при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении администрации Советского района Саратовской области.
Буранов служил гранатомётчиком мотострелкового отделения.
Районная администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Ранее раненым российским военнослужащим вручили награды за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.
Также бойцам ВДВ, проявившим героизм в ходе спецоперации, вручили ордена Мужества.