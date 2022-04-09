Бойцы ВДВ получили ордена Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Бойцам ВДВ, проявившим героизм в ходе спецоперации, вручили ордена Мужества. Командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поблагодарил их за проявленную храбрость.

«Сегодня мы награждаем настоящих героев нашего времени. Эти награды завоёваны в бою с этой чёрной гидрой, которая окутала украинскую землю, наш братский народ. Вы действительно являетесь гордостью нашей страны», — отметил он.

Как рассказал один из военнослужащих, для него, как и для многих его товарищей, это первая такая крупная спецоперация.

«Награждение меня — это не награждение меня лично, это общий подвиг», — указал он.

Ранее сообщалось, что российские военные, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, получили боевые награды. Командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил военнослужащим медали Суворова и Жукова, а также «За отвагу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить