Бойцы ВДВ получили ордена Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине

Бойцам ВДВ, проявившим героизм в ходе спецоперации, вручили ордена Мужества. Командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поблагодарил их за проявленную храбрость.

«Сегодня мы награждаем настоящих героев нашего времени. Эти награды завоёваны в бою с этой чёрной гидрой, которая окутала украинскую землю, наш братский народ. Вы действительно являетесь гордостью нашей страны», — отметил он.

Как рассказал один из военнослужащих, для него, как и для многих его товарищей, это первая такая крупная спецоперация.

«Награждение меня — это не награждение меня лично, это общий подвиг», — указал он.

Ранее сообщалось, что российские военные, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, получили боевые награды. Командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил военнослужащим медали Суворова и Жукова, а также «За отвагу».