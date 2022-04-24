КТК возобновил работу ВПУ-3 на морском терминале под Новороссийском после ремонта

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на морском терминале под Новороссийском после ремонта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«23 апреля 2022 года на морском терминале КТК введено в эксплуатацию ВПУ-3 после проведения ремонта. Кратковременное улучшение погодных условий 23 апреля 2022 года позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд, что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ», — сказали в компании.

В настоящее время к ВПУ-3 пришвартован танкер, осуществляется погрузка нефти.

Отмечается, что ВПУ-2 всё ещё находятся на ремонте, а ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе КТК заявили, что ремонтные работы на втором и третьем выносных причальных устройствах (ВПУ) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продлятся не менее трёх-четырёх недель.

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.