В КТК заявили, что ремонт причальных устройств займёт не менее 3—4 недель

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Ремонтные работы на втором и третьем выносных причальных устройствах (ВПУ) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продлятся не менее трёх-четырёх недель, сообщает пресс-служба компании.
В КТК заявили, что ремонт причальных устройств займёт не менее 3—4 недель
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«В настоящее время погрузка через ВПУ-1 осуществляется в штатном режиме. ВПУ-2 и ВПУ-3 остаются выведенными из эксплуатации», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что нефть от грузоотправителей принимается в систему нефтепровода на минимальных режимах прокачки в связи с заполненностью резервуарных парков и невозможностью одновременной работы двух ВПУ на морском терминале.

22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.

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