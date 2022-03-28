В КТК заявили, что ремонт причальных устройств займёт не менее 3—4 недель
- РИА Новости
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«В настоящее время погрузка через ВПУ-1 осуществляется в штатном режиме. ВПУ-2 и ВПУ-3 остаются выведенными из эксплуатации», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что нефть от грузоотправителей принимается в систему нефтепровода на минимальных режимах прокачки в связи с заполненностью резервуарных парков и невозможностью одновременной работы двух ВПУ на морском терминале.
22 марта Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.