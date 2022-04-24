В Москве начали производство препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера
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«Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Производитель отметил уникальность продукта за счёт комбинации в одной формуле двух молекул, дополняющих действие друг друга. Препарат выпускается в форме таблеток в четырёх дозировках.
Ранее в особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили производство лекарств от онкологии и ВИЧ.