В Москве начали производство препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера

Специалисты особой экономической зоны «Технополис Москва» начали производство препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера.

«Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Производитель отметил уникальность продукта за счёт комбинации в одной формуле двух молекул, дополняющих действие друг друга. Препарат выпускается в форме таблеток в четырёх дозировках.

Ранее в особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили производство лекарств от онкологии и ВИЧ.