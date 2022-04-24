В Москве начали производство препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера

Короткая ссылка
Специалисты особой экономической зоны «Технополис Москва» начали производство препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера.
В Москве начали производство препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера
  • Gettyimages.ru

«Специалисты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Производитель отметил уникальность продукта за счёт комбинации в одной формуле двух молекул, дополняющих действие друг друга. Препарат выпускается в форме таблеток в четырёх дозировках.

Ранее в особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили производство лекарств от онкологии и ВИЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить