Более 10,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области за сутки

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Границу с Россией в Ростовской области за минувшие сутки пересекли более 10,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Более 10,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области за сутки
  • РИА Новости

«За истёкшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 10,5 тыс. граждан», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Следственный комитет России ранее открыл круглосуточную горячую линию для прибывающих в страну беженцев из Луганской и Донецкой народных республик и Украины.

5 апреля стало известно, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек.

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