Более 10,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области за сутки
- РИА Новости
«За истёкшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 10,5 тыс. граждан», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
Следственный комитет России ранее открыл круглосуточную горячую линию для прибывающих в страну беженцев из Луганской и Донецкой народных республик и Украины.
5 апреля стало известно, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек.