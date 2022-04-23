В Оренбургской области нашли тела погибших из-за ЧП на руднике работников

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В пресс-службе компании, владеющей рудником в Оренбургской области, на котором произошло ЧП, заявили об обнаружении тел трёх погибших работников.

«23 апреля в 08:30 (06:30 мск) при заезде на горизонт 1205 м обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели», — сказали агентству ТАСС в компании.

В пресс-службе компании добавили, что эвакуация в связи с ЧП не потребовалась.

«Закончилась смена. Рабочие самостоятельно выбрались заранее», — уточнила собеседница.

Ранее сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Как заявила региональная прокуратура, при проведении производственных работ «произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Три человека погибли».

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