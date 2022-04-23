МВД: в России растёт число совершаемых мигрантами преступлений

Число преступлений, совершаемых иностранными гражданами в России за I квартал текущего года, выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов МВД России.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь — март 2021 года», — цитирует ТАСС сообщение.

Также в I квартале 2022 года на 6% возросло число преступлений против иностранных граждан.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона должна владеть всеми данными, в том числе биометрическими, о прибывающих в страну мигрантах.

Он также призвал тщательнее отслеживать приток мигрантов в страну.