В Севастополе простились с погибшим на крейсере «Москва» мичманом Вахрушевым

В Севастополе простились со старшим мичманом Иваном Вахрушевым, погибшим на крейсере «Москва», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем!» — написал он в своём Telegram-канале.

По информации Минобороны, 13 апреля на ракетном крейсере «Москва» после детонации боеприпаса в ходе борьбы за живучесть корабля один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести.

Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.