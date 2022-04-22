В Севастополе простились с погибшим на крейсере «Москва» мичманом Вахрушевым
- РИА Новости
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«Погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем!» — написал он в своём Telegram-канале.
По информации Минобороны, 13 апреля на ракетном крейсере «Москва» после детонации боеприпаса в ходе борьбы за живучесть корабля один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести.
Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.