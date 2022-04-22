В Ростовской области сокращают число коек для пациентов с COVID-19

В Ростовской области сокращают количество коек для пациентов с коронавирусом в связи с улучшением эпидситуации.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Плановое сокращение проводится с 25 февраля. Изначально ковидных госпиталей было 36, в настоящее время их восемь.

Таким образом, количество мест для заболевших COVID-19 уменьшилось с 5071 до 720.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.