В Калининградской области прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19

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В Калининградской области рассказали о темпах вакцинации от коронавируса.
В Калининградской области прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Marina Demidiuk / EyeEm

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Поддержание необходимого коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции — 80% взрослого населения, то есть 653 909 человек из 817 386, — задача не только регионального Министерства здравоохранения, но и других министерств и ведомств, глав администраций муниципальных образований и каждого руководителя», — заявила ведущий консультант департамента охраны здоровья Минздрава Калининградской области Ирина Радкевич.

Прививку от COVID-19 можно сделать в 37 пунктах 26 лечебных учреждений, а также в девяти мобильных пунктах.

Как отметила Радкевич, на 22 апреля в регион нарастающим итогом поступило 777 984 комплекта доз вакцины.

Прививку сделали 644 569 жителей, завершили иммунизацию 621 172.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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