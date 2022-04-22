Центр телемедицины МОНИКИ проконсультировал 100 тысяч пациентов с 2020 года

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Центр телемедицины в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) проконсультировал более 100 тыс. пациентов с октября 2020 года.
Центр телемедицины МОНИКИ проконсультировал 100 тысяч пациентов с 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональный Минздрав.

В медучреждении работают пульмонологи, кардиологи, неврологи, ревматологи и другие специалисты.

«За время работы центра врачи проконсультировал свыше 100 тыс. пациентов, из них около 32 тыс. — с COVID-19», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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