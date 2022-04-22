Диетолог Макиша высказалась о безопасности магазинной нарезки
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что некоторые недобросовестные продавцы могут работать в антисанитарных условиях, в таком случае на продукции будут скапливаться бактерии.
Как отметила эксперт, употребление такой нарезки может привести к пищевому отравлению.
«Нарезка в упаковке производителя, особенно в газомодифицированной среде, — это как раз самый надёжный способ защитить продукты от попадания туда каких-либо бактерий. Так что, конечно, можно покупать продукты в нарезке, особенно если эта нарезка правильно упакована», — сказала Макиша.
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