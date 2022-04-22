Диетолог Макиша высказалась о безопасности магазинной нарезки

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша высказалась о безопасности магазинной нарезки.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что некоторые недобросовестные продавцы могут работать в антисанитарных условиях, в таком случае на продукции будут скапливаться бактерии.

Как отметила эксперт, употребление такой нарезки может привести к пищевому отравлению.

«Нарезка в упаковке производителя, особенно в газомодифицированной среде, — это как раз самый надёжный способ защитить продукты от попадания туда каких-либо бактерий. Так что, конечно, можно покупать продукты в нарезке, особенно если эта нарезка правильно упакована», — сказала Макиша.

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