В Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы. В мероприятии приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих.

По главной площади Екатеринбурга строем прошли военнослужащие всех родов войск, сотрудники силовых структур, воспитанники суворовского училища, кадеты и юнармейцы, передаёт ОТР.

Наряду с этим стало известно, что в Челябинске во время парада Победы 9 мая по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вице-губернатора Сергея Сушкова.

«В параде на главной площади Челябинска в этом году будет участвовать военная техника и наш легендарный танк Т-34», — сказал Сушков.

Ранее сообщалось, что в параде Победы во Владивостоке будут участвовать более 1 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота.