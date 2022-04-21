В Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы
- РИА Новости
По главной площади Екатеринбурга строем прошли военнослужащие всех родов войск, сотрудники силовых структур, воспитанники суворовского училища, кадеты и юнармейцы, передаёт ОТР.
Наряду с этим стало известно, что в Челябинске во время парада Победы 9 мая по городу проедет военная техника, а в торжественном построении войск Челябинского гарнизона примут участие 1800 человек.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вице-губернатора Сергея Сушкова.
«В параде на главной площади Челябинска в этом году будет участвовать военная техника и наш легендарный танк Т-34», — сказал Сушков.
Ранее сообщалось, что в параде Победы во Владивостоке будут участвовать более 1 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота.