В параде Победы во Владивостоке примут участие более 1000 военнослужащих Тихоокеанского флота

Короткая ссылка
В параде Победы во Владивостоке будут участвовать более 1 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота. Тренировки расчётных частей уже начались.
В параде Победы во Владивостоке примут участие более 1000 военнослужащих Тихоокеанского флота
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу флота.

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Всего к участию в параде будут привлечены свыше 1800 человек.

Также стало известно, что парады в честь 77-летия Победы состоятся в десяти городах дислокации войск Южного военного округа, передаёт издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Это Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Ростове-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Каспийск, Симферополь и Новочеркасск.

В парадах примут участие около 12 тыс. человек — военнослужащие ЮВО и представители других ведомств.

Ранее сообщалось, что участниками военных парадов в Мурманске и Североморске станут более 1300 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить