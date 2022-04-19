В параде Победы во Владивостоке примут участие более 1000 военнослужащих Тихоокеанского флота

В параде Победы во Владивостоке будут участвовать более 1 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота. Тренировки расчётных частей уже начались.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу флота.

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Всего к участию в параде будут привлечены свыше 1800 человек.

Также стало известно, что парады в честь 77-летия Победы состоятся в десяти городах дислокации войск Южного военного округа, передаёт издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Это Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Ростове-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Каспийск, Симферополь и Новочеркасск.

В парадах примут участие около 12 тыс. человек — военнослужащие ЮВО и представители других ведомств.

Ранее сообщалось, что участниками военных парадов в Мурманске и Североморске станут более 1300 человек.