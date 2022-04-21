В Ставропольском крае подсчитали «индекс кулича»

Короткая ссылка
В Ставропольском крае подсчитали «индекс пасхального кулича».
В Ставропольском крае подсчитали «индекс кулича»
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Показатель включает стоимость такого набора продуктов, как 350 г муки, два яйца, 70 г сливочного масла, 100 г сахара, 170 мл молока.

В 2022 году индекс составил 107 рублей, что на 18% больше по сравнению с 2021-м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Минсельхозе Московской области рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году.

В среднем кулич весом 400—500 г в сетевом магазине обойдётся в 290 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить