В Ставропольском крае подсчитали «индекс кулича»
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.
Показатель включает стоимость такого набора продуктов, как 350 г муки, два яйца, 70 г сливочного масла, 100 г сахара, 170 мл молока.
В 2022 году индекс составил 107 рублей, что на 18% больше по сравнению с 2021-м.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Минсельхозе Московской области рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году.
В среднем кулич весом 400—500 г в сетевом магазине обойдётся в 290 рублей.