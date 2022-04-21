В Ставропольском крае подсчитали «индекс кулича»

В Ставропольском крае подсчитали «индекс пасхального кулича».

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Показатель включает стоимость такого набора продуктов, как 350 г муки, два яйца, 70 г сливочного масла, 100 г сахара, 170 мл молока.

В 2022 году индекс составил 107 рублей, что на 18% больше по сравнению с 2021-м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Минсельхозе Московской области рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году.

В среднем кулич весом 400—500 г в сетевом магазине обойдётся в 290 рублей.