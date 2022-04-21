Шеф-повар Леонов рассказал, как приготовить полезный кулич

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Сергей Леонов, шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», рассказал, как приготовить полезный кулич.
Шеф-повар Леонов рассказал, как приготовить полезный кулич
  • РИА Новости

«Если вы постились, не стоит набрасываться после «первой звезды» на классический пасхальный стол, заедая творожную пасху со сливочным маслом ветчиной, яйцами и куличами с сухофруктами», — посоветовал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, кулич можно приготовить на основе кокосового масла, безглютеновой смеси, миндальной муки и тыквенного пюре. Также потребуются разрыхлитель, кокосовый сахар, яйца, цедра и сок апельсина, смесь орехов и сухофруктов, ваниль.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Минсельхозе Московской области рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году.

В среднем кулич весом 400—500 г в сетевом магазине обойдётся в 290 рублей.

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