Врач Каган назвал ускоряющие старение факторы

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Заслуженный врач России Михаил Каган назвал некоторые факторы, влияющие на старение организма.
Врач Каган назвал ускоряющие старение факторы
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«Когда воспалительные реакции на вирус COVID-19 высоки, иммунная система может стать менее устойчивой в долгосрочной перспективе, что может сделать некоторых людей менее способными противостоять последствиям старения, так как их компенсаторные механизмы уже израсходованы на борьбу с COVID-19», — заявил он «Газете.Ru».

Другим способствующим старению фактором Каган назвал хронический стресс.

Ранее Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук, в беседе с URA.RU напомнил о потенциальной опасности гриппа для россиян.

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