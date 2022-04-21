В Гильдии пекарей рассказали о ценах на куличи

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал о ценах на куличи.

«Идёт уменьшение массы кулича, вы можете увидеть в магазине кулич, который весит меньше 100 г, но дешевле... 150—200 рублей я не встречал. Дальше диапазон цен огромный — до 2 тыс. и 4 тыс.», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Кацнельсон, по части вкуса или ассортимента практически ничего не изменилось, поэтому есть из чего выбирать.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Минсельхозе Московской области рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году.

В среднем кулич весом 400—500 г в сетевом магазине обойдётся в 290 рублей.