В Тюменской области разрешили проводить выпускные в очном формате

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Выпускные в школах и детских садах Тюменской области разрешили проводить в очном формате.
В Тюменской области разрешили проводить выпускные в очном формате
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства области.

«Выпускные в школах и детских садах региона планируется проводить в очном формате. В настоящее время запрета на посещение родителями праздничных мероприятий нет», — рассказали в инфоцентре.

Ранее проведение праздников офлайн было под запретом из-за пандемии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в социальных учреждениях Московской области отменили ограничения по профилактике COVID-19. 

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