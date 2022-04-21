В Тюменской области разрешили проводить выпускные в очном формате

Выпускные в школах и детских садах Тюменской области разрешили проводить в очном формате.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства области.

«Выпускные в школах и детских садах региона планируется проводить в очном формате. В настоящее время запрета на посещение родителями праздничных мероприятий нет», — рассказали в инфоцентре.

Ранее проведение праздников офлайн было под запретом из-за пандемии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в социальных учреждениях Московской области отменили ограничения по профилактике COVID-19.