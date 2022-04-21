Шеф-повар Лепехов дал рекомендации по варке яиц

Шеф-повар Вячеслав Лепехов дал рекомендации по варке яиц.

«Чтобы яйца не потрескались, их просто нужно не переваривать. Варить максимум 15 минут. Также можно во время варки добавить небольшое количество соли: яйцо будет проще чиститься. Лучше добавлять соль в тёплую воду», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам шеф-повара, при варке яйцо должно быть полностью погружено в воду и не должно всплывать.

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