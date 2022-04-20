В Подмосковье появится ещё 64 станции зарядки электрокаров
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.
Мощность станций составит не менее 90 кВт·ч.
«Развитие электротранспорта непосредственно связано с развитием зарядной инфраструктуры и проведением стимулирующей политики государства», — заявил глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
В настоящее время в регионе зарегистрировано 685 транспортных средств с электродвигателем, а также 9774 гибрида, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России в 2021 году было продано 2254 новых электромобиля. При этом 80% всех продаж пришлось на десять субъектов страны.