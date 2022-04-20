В Подмосковье появится ещё 64 станции зарядки электрокаров

В Московской области появится ещё 64 станции зарядки электрокаров. Из федерального бюджета на эти цели направили 173 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.

Мощность станций составит не менее 90 кВт·ч.

«Развитие электротранспорта непосредственно связано с развитием зарядной инфраструктуры и проведением стимулирующей политики государства», — заявил глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

В настоящее время в регионе зарегистрировано 685 транспортных средств с электродвигателем, а также 9774 гибрида, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России в 2021 году было продано 2254 новых электромобиля. При этом 80% всех продаж пришлось на десять субъектов страны.