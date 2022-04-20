В Подмосковье появится ещё 64 станции зарядки электрокаров

Короткая ссылка
В Московской области появится ещё 64 станции зарядки электрокаров. Из федерального бюджета на эти цели направили 173 млн рублей.
В Подмосковье появится ещё 64 станции зарядки электрокаров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.

Мощность станций составит не менее 90 кВт·ч.

«Развитие электротранспорта непосредственно связано с развитием зарядной инфраструктуры и проведением стимулирующей политики государства», — заявил глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

В настоящее время в регионе зарегистрировано 685 транспортных средств с электродвигателем, а также 9774 гибрида, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России в 2021 году было продано 2254 новых электромобиля. При этом 80% всех продаж пришлось на десять субъектов страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить