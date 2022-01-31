Названы российские регионы — лидеры по продажам электрокаров

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России в 2021 году было продано 2254 новых электромобиля. При этом 80% всех продаж пришлось на десять субъектов страны.

Об этом пишут «Известия».

Больше всего электромобилей в 2021 году было продано в Москве — 924 экземпляра, Санкт-Петербурге — 255 электрокаров и в Московской области — 238 единиц.

Кроме столичных субъектов, в топ-10 крупнейших региональных рынков электромобилей по итогам 2021 года также вошли: Краснодарский край (109 ед.), Свердловская область (65 ед.), Татарстан (63 ед.), Новосибирская область (50 ед.), Приморский край (32 ед.), Пермский край (32 ед.) и Ростовская область (31 ед.).

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.