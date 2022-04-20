Алиханов рассказал о стабилизации контроля транзита в Литве
«Несомненно, они усилили контроль транзита, мы это почувствовали примерно четыре недели назад. Сейчас всё вернулось, можно сказать, к обычному режиму», — рассказал Алиханов в беседе с РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос о том, сбылись ли обещания Литвы существенно усилить охрану транзита в Калининград.
«Если в какой-то момент времени досматривали чуть ли не каждую машину, прогоняли через всю специальную технику, сейчас немного проще стало», — отметил Алиханов.
В конце марта глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что решение о возможной остановке транзита в Калининградскую область должны принять в ЕС.
Замглавы МИД России Александр Грушко назвал сообщения о возможной блокаде Калининграда игрой с огнём.