Кардиолог Жито перечислил привычки, вредные для здоровья сердца
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В беседе с Пятым каналом он заявил, что прежде всего речь идёт о курении, поскольку от этого повреждаются сердце и сосуды.
Вредным врач назвал и употребление алкоголя.
«В результате сосуды истончаются, артериальное давление может повыситься», — предупредил он.
Среди других вредных привычек — чрезмерное употребление поваренной соли, жирных и жареных блюд, злоупотребление сладким и мучным.
Также риски могут нести нежелание обратиться к врачу и самолечение.
Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.