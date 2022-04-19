Кардиолог Жито перечислил привычки, вредные для здоровья сердца

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Кардиолог Алексей Жито перечислил привычки, вредные для здоровья сердца.
Кардиолог Жито перечислил привычки, вредные для здоровья сердца
  • Gettyimages.ru
  • © Cimmerian

В беседе с Пятым каналом он заявил, что прежде всего речь идёт о курении, поскольку от этого повреждаются сердце и сосуды.

Вредным врач назвал и употребление алкоголя.

«В результате сосуды истончаются, артериальное давление может повыситься», — предупредил он.

Среди других вредных привычек — чрезмерное употребление поваренной соли, жирных и жареных блюд, злоупотребление сладким и мучным.

Также риски могут нести нежелание обратиться к врачу и самолечение.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

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