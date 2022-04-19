Кардиолог Конев рассказал, как обеспечить правильную работу сердца

Врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал, как обеспечить правильную работу сердца.

В беседе с Nation News он заявил, что быстрые вставания с кровати утром могут быть вредны для пожилых с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Утренняя зарядка не вредна для людей, если она не сопровождается упражнениями большой интенсивности. А лёгкая разминка для того, чтобы немного размять мышцы и кровоток, не повредит», — отметил врач.

Как пояснил Конев, для сердца полезна умеренная физическая нагрузка. Рекомендуется делать не менее 10 тыс. шагов ежедневно в молодом возрасте и 8 тыс. — в пожилом.

«Тренирующая частота сердца в каждом возрасте своя, она постепенно снижается. Если в молодые годы это 140—150 ударов в минуту, то в зрелые и пожилые годы — уже 120—130. Необходимо определять свою частоту ударов сердца после нагрузки. Если давление снижается после физической нагрузки, значит, нагрузка чрезмерная», — сказал врач.

Он также напомнил о правильном режиме сна и здоровом питании.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.