Кардиолог Конев рассказал, как обеспечить правильную работу сердца

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Врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал, как обеспечить правильную работу сердца.
Кардиолог Конев рассказал, как обеспечить правильную работу сердца
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В беседе с Nation News он заявил, что быстрые вставания с кровати утром могут быть вредны для пожилых с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Утренняя зарядка не вредна для людей, если она не сопровождается упражнениями большой интенсивности. А лёгкая разминка для того, чтобы немного размять мышцы и кровоток, не повредит», — отметил врач.

Как пояснил Конев, для сердца полезна умеренная физическая нагрузка. Рекомендуется делать не менее 10 тыс. шагов ежедневно в молодом возрасте и 8 тыс. — в пожилом.

«Тренирующая частота сердца в каждом возрасте своя, она постепенно снижается. Если в молодые годы это 140—150 ударов в минуту, то в зрелые и пожилые годы — уже 120—130. Необходимо определять свою частоту ударов сердца после нагрузки. Если давление снижается после физической нагрузки, значит, нагрузка чрезмерная», — сказал врач.

Он также напомнил о правильном режиме сна и здоровом питании.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

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