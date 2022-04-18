В Москве зафиксировали снижение уровня безработицы до 0,48%

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Столичные власти зафиксировали снижение уровня безработицы до 0,48%.
В Москве зафиксировали снижение уровня безработицы до 0,48%
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом сообщает НСН.

«Уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48%, или 35 тыс. человек. В некоторых сферах наблюдался приток новых кадров. Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тыс., разработчиков ПО стало больше на 3,8 тыс., а в финансовых услугах, кроме страхования, прибавилось 4,1 тыс. сотрудников», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в банке Центра занятости зарегистрировано около 325 тыс. вакансий.

«Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача заключается в предоставлении трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями», — сказала Ракова.

По её словам, чтобы устроить на работу сотрудников ушедших из России компаний, власти ведут переговоры с несколькими десятками крупнейших работодателей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области зафиксировали рост спроса на юристов и домашний персонал.

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