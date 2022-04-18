Аллерголог Власова рассказала о признаках клещевого энцефалита

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Аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Власова рассказала о признаках клещевого энцефалита.
Аллерголог Власова рассказала о признаках клещевого энцефалита
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Заболевание часто протекает под маской гриппа: начинается с резкого повышения температуры тела до 38—39 градусов, появляются сильные головные боли, тошнота, нарушения сна. Через 3—5 дней развивается поражение нервной системы», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

Как отметила Власова, защиту от вируса способна сформировать только вакцинация.

Эксперт напомнила, что есть две схемы вакцинации — плановая и экстренная.

«При плановой нужно постараться заранее, лучше с осени, сделать две прививки с интервалом в один — семь месяцев, чтобы успеть сформировать иммунитет к тёплому сезону», — пояснила она.

По её словам, экстренная схема нужна, когда времени перед поездкой в эндемичный район остаётся мало.

«В этом случае делаем две прививки подряд с интервалом в две недели, и к концу месяца уже можно отправляться в путешествие», — добавила Власова.

Ранее врач-эпидемиолог Николай Дубинин назвал основные меры профилактики укусов клещей.

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