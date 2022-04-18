Аллерголог Власова рассказала о признаках клещевого энцефалита
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«Заболевание часто протекает под маской гриппа: начинается с резкого повышения температуры тела до 38—39 градусов, появляются сильные головные боли, тошнота, нарушения сна. Через 3—5 дней развивается поражение нервной системы», — заявила она в беседе с Пятым каналом.
Как отметила Власова, защиту от вируса способна сформировать только вакцинация.
Эксперт напомнила, что есть две схемы вакцинации — плановая и экстренная.
«При плановой нужно постараться заранее, лучше с осени, сделать две прививки с интервалом в один — семь месяцев, чтобы успеть сформировать иммунитет к тёплому сезону», — пояснила она.
По её словам, экстренная схема нужна, когда времени перед поездкой в эндемичный район остаётся мало.
«В этом случае делаем две прививки подряд с интервалом в две недели, и к концу месяца уже можно отправляться в путешествие», — добавила Власова.
Ранее врач-эпидемиолог Николай Дубинин назвал основные меры профилактики укусов клещей.