В Курской области заявили о попытках телефонных террористов посеять панику среди населения

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что телефонные террористы звонят с неизвестных номеров и распространяют фейки, чтобы посеять панику среди населения.
В Курской области заявили о попытках телефонных террористов посеять панику среди населения
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до «красного», про эвакуацию и что необходимо явиться в военкомат. Всё это дезинформация», — указал Старовойт.

Ранее в российском МВД заявили, что украинские военные создают кол-центры для телефонного терроризма в России. По данным ведомства, таким образом ВСУ стремятся к дестабилизации общественно-политической обстановки.

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