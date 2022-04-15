В Курской области заявили о попытках телефонных террористов посеять панику среди населения
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до «красного», про эвакуацию и что необходимо явиться в военкомат. Всё это дезинформация», — указал Старовойт.
Ранее в российском МВД заявили, что украинские военные создают кол-центры для телефонного терроризма в России. По данным ведомства, таким образом ВСУ стремятся к дестабилизации общественно-политической обстановки.