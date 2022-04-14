В МВД России объяснили цели телефонного терроризма со стороны Украины

Вооружённые силы Украины и украинские спецслужбы специально распространяют ложные сведения с угрозами взрывов в целях дестабилизации ситуации в России. Об этом заявили в МВД Медиа.

«МВД России располагает информацией о том, что противоправная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооружёнными силами и спецслужбами Украины», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, цель данных действий — дестабилизация общественно-политической обстановки в России, воспрепятствование функционированию госорганов и организаций, а также отвлечение сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в 12 районных судов Санкт-Петербурга поступили письма о «минировании» зданий.

До этого все школы в Камчатском крае эвакуировали в связи с анонимными сообщениями о минировании.

8 апреля неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту пассажирского самолёта Белград — Москва авиакомпании AirSerbia.