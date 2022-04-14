В Петербурге 12 судов получили сообщения о «минировании»

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В 12 районных судов Санкт-Петербурга поступили письма о «минировании» зданий, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.
В Петербурге 12 судов получили сообщения о «минировании»
  • Gettyimages.ru
  • © Andrei Smirnov / EyeEm

«Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский районные суды получили письма о заминировании зданий», — сообщается в Telegram-канале службы.

Позднее аналогичные письма поступили в Кировский, Красногвардейский, Сестрорецкий, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды города.

В некоторых из них проводится эвакуация.

Ранее сообщалось, что из всех школ Чукотки эвакуировали людей после получения сообщения о минировании.

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