Военные ВСУ создают кол-центры для телефонного терроризма в России

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В российском МВД заявили, что украинские военные создают кол-центры для телефонного терроризма в России.
Военные ВСУ создают кол-центры для телефонного терроризма в России
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Об этом говорится на сайте «МВД МЕДИА».

«Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. В ходе мониторинга сети интернет установлено, что Вооружённые силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для работы в данных кол-центрах ищут людей, знающих русский язык и имеющих «желание отомстить России».

В ведомстве отметили, что за месяц с начала спецоперации число фейков о терактах в России выросло более чем в три раза, до 2172.

Ранее эксперты компании «Газинформсервис» заявили, что россиянам в марте поступало в три раза меньше мошеннических звонков по сравнению с февралём. Специалисты предполагают, что наиболее вероятной причиной этого является «возможное уничтожение подпольных кол-центров в процессе проведения спецоперации и затруднение покупки российских телефонных номеров с территории Украины».

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