Эксперты сообщили о сокращении мошеннических звонков россиянам в марте

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Россиянам в марте поступало в три раза меньше мошеннических звонков по сравнению с февралём, заявили эксперты компании «Газинформсервис».
Эксперты сообщили о сокращении мошеннических звонков россиянам в марте
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  • © Jamie Grill

«Наиболее вероятная причина — возможное уничтожение подпольных кол-центров в процессе проведения спецоперации и затруднение покупки российских телефонных номеров с территории Украины, также недоступность сетевой и сотовой инфраструктуры для мошенников», — приводит сообщение «Газета.Ru».

По мнению специалистов, кол-центры мошенников перебираются в соседние страны, главным образом в Среднюю Азию. Как только они освоятся на новом месте, число звонков россиянам снова вырастет.

Эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов ранее в беседе с RT рассказали, какие мошеннические схемы сейчас особенно популярны.

Отмечается, что на активность мошенников влияет введение различных антироссийских санкций.

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