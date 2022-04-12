Эксперты сообщили о сокращении мошеннических звонков россиянам в марте

Россиянам в марте поступало в три раза меньше мошеннических звонков по сравнению с февралём, заявили эксперты компании «Газинформсервис».

«Наиболее вероятная причина — возможное уничтожение подпольных кол-центров в процессе проведения спецоперации и затруднение покупки российских телефонных номеров с территории Украины, также недоступность сетевой и сотовой инфраструктуры для мошенников», — приводит сообщение «Газета.Ru».

По мнению специалистов, кол-центры мошенников перебираются в соседние страны, главным образом в Среднюю Азию. Как только они освоятся на новом месте, число звонков россиянам снова вырастет.

Эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов ранее в беседе с RT рассказали, какие мошеннические схемы сейчас особенно популярны.

Отмечается, что на активность мошенников влияет введение различных антироссийских санкций.