Эксперты сообщили о сокращении мошеннических звонков россиянам в марте
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«Наиболее вероятная причина — возможное уничтожение подпольных кол-центров в процессе проведения спецоперации и затруднение покупки российских телефонных номеров с территории Украины, также недоступность сетевой и сотовой инфраструктуры для мошенников», — приводит сообщение «Газета.Ru».
По мнению специалистов, кол-центры мошенников перебираются в соседние страны, главным образом в Среднюю Азию. Как только они освоятся на новом месте, число звонков россиянам снова вырастет.
Эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов ранее в беседе с RT рассказали, какие мошеннические схемы сейчас особенно популярны.
Отмечается, что на активность мошенников влияет введение различных антироссийских санкций.