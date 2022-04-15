Россия выразила протест в связи с высылкой сотрудников постпредства России при ЕС

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Российская сторона выразила протест послу Евросоюза в Москве Маркусу Эдереру в связи с необоснованной высылкой 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС, сообщает пресс-служба российского МИД.
Россия выразила протест в связи с высылкой сотрудников постпредства России при ЕС
  • РИА Новости

«15 апреля в МИД России вызван глава представительства Европейского союза в Российской Федерации М. Эдерер, которому выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля с. г. персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», — сказано в сообщении.

5 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил выслать ряд сотрудников постпредства России при Европейском союзе.

Позднее в МИД России заявили, что российская сторона приняла решение об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.

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