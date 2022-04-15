На Дальнем Востоке прошли учения снайперов ВВО

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В рамках плановых мероприятий по боевой подготовке на Дальнем Востоке состоялось тактико-специальное учение с подразделениями снайперов Восточного военного округа (ВВО).
На Дальнем Востоке прошли учения снайперов ВВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие отработали практические вопросы по проникновению в здания с ведением прицельной стрельбы по мишеням, расположенным в хаотичном порядке. Также выполнили стрельбы из положения стоя, лёжа и сидя.

В ходе тренировки снайперские группы обучились тактике ведения огня из естественных укрытий, ведению разведки, умению маскироваться с учётом характера местности.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.

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