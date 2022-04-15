РБК: глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при Чубайсе

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Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010—2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс.
РБК: глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при Чубайсе
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Куликова в адрес генпрокурора Игоря Краснова.

Как отмечает Куликов, за 2010—2020 годы объём внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 млрд, расходы на обслуживание в 2010—2021 годах составили 126 млрд рублей.

В письме уточняется, что в 2016-м размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате «проявились признаки несостоятельности (банкротства)» и стала очевидной «имущественная недостаточность компании».

По информации РБК, на основании этих сведений действующий глава «Роснано» попросил генпрокурора проверить деятельность компании в период руководства Чубайса.

С 2008 года Чубайс возглавлял «Роснано». В декабре 2020 года российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении его своим специальным представителем.

25 марта 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.

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