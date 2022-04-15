Шеф-повар Крюков рассказал, как выбрать мясо для шашлыка
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«Из того, что лежит на прилавках, желательно не покупать свинину в вакуумной упаковке. Если всё же делаете такой выбор, важно, чтобы цвет мяса был глянцевым, светло-розовым. Плюс не было никакой влаги. Даже если есть специальная тканевая подложка, желательно, чтобы она была сухая», — поделился Крюков в беседе с «Москвой 24».
Кроме того, перед покупкой желательно прощупать мясо и почувствовать его запах, советует шеф-повар. По аромату мясо не должно отдавать никакой кислотой. Только лёгким молочным запахом.
Если свиная шея или карбонат красноватого цвета, это говорит о том, что мясо уже размораживалось, предупреждает он.
Эти способы проверки подойдут и для других видов мяса, сказал шеф-повар.
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