В Башкирии ввели ковидные послабления при посещении церквей и мечетей

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В мечетях, церквях и других религиозных объектах Башкирии разрешили собираться по 500 человек вместо 100, указ подписан главой республики.
В Башкирии ввели ковидные послабления при посещении церквей и мечетей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на официальный портал правовой информации Башкирии.

Указ главы Башкирии об очередных коронавирусных послаблениях был подписан 14 апреля и опубликован 15-го. Из него следует, что теперь в религиозных организациях могут одновременно находиться 500 человек. Раньше максимальное число посетителей церквей или мечетей не должно было превышать 100 человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в социальных учреждениях Московской области отменили ограничения по профилактике COVID-19. 

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