В Башкирии ввели ковидные послабления при посещении церквей и мечетей

В мечетях, церквях и других религиозных объектах Башкирии разрешили собираться по 500 человек вместо 100, указ подписан главой республики.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на официальный портал правовой информации Башкирии.

Указ главы Башкирии об очередных коронавирусных послаблениях был подписан 14 апреля и опубликован 15-го. Из него следует, что теперь в религиозных организациях могут одновременно находиться 500 человек. Раньше максимальное число посетителей церквей или мечетей не должно было превышать 100 человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в социальных учреждениях Московской области отменили ограничения по профилактике COVID-19.