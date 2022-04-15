В Башкирии ввели ковидные послабления при посещении церквей и мечетей
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на официальный портал правовой информации Башкирии.
Указ главы Башкирии об очередных коронавирусных послаблениях был подписан 14 апреля и опубликован 15-го. Из него следует, что теперь в религиозных организациях могут одновременно находиться 500 человек. Раньше максимальное число посетителей церквей или мечетей не должно было превышать 100 человек.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в социальных учреждениях Московской области отменили ограничения по профилактике COVID-19.