Голикова заявила о сохранении рисков распространения коронавируса в России
- РИА Новости
«Несмотря на положительную динамику, угроза распространения коронавируса остаётся, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем», — приводит ТАСС её слова на совещании с регионами о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании в 2022 году.
Голикова также призвала усилить контроль за организацией летнего отдыха со стороны педагогического и медицинского персонала.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России улучшилась ситуация с коронавирусной инфекцией, но заболевшие всё ещё есть.