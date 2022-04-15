Голикова заявила о сохранении рисков распространения коронавируса в России

Короткая ссылка
В России сохраняется угроза распространения коронавируса, несмотря на положительную динамику. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова заявила о сохранении рисков распространения коронавируса в России
  • РИА Новости

«Несмотря на положительную динамику, угроза распространения коронавируса остаётся, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем», — приводит ТАСС её слова на совещании с регионами о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании в 2022 году.

Голикова также призвала усилить контроль за организацией летнего отдыха со стороны педагогического и медицинского персонала.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России улучшилась ситуация с коронавирусной инфекцией, но заболевшие всё ещё есть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить