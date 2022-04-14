Мишустин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

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В России улучшилась ситуация с коронавирусной инфекцией, но заболевшие всё ещё есть, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в России
  • globallookpress.com
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«Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек», — цитирует его РИА Новости.

За минувшие сутки в России госпитализирован 3131 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 3297 пациентов с COVID-19.

С 18 апреля в стране начнутся клинические испытания препарата от коронавируса на основе моноклональных антител.

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