Мишустин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в России
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«Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Во многом благодаря самоотверженной работе каждый день из больницы выписываются тысячи человек», — цитирует его РИА Новости.
За минувшие сутки в России госпитализирован 3131 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 3297 пациентов с COVID-19.
С 18 апреля в стране начнутся клинические испытания препарата от коронавируса на основе моноклональных антител.