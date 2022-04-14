За сутки в России госпитализирован 3131 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализирован 3131 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 3297 пациентов с COVID-19.

Также в общей сложности за 24 часа в стране было выявлено 11 348 случаев инфицирования COVID-19, накануне — 11 754.

За сутки в России умерли 254 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 21 853 пациента.

Ранее Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.