В Национальной мясной ассоциации назвали незначительным влияние санкций на отрасль

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин описал ситуацию с ценами на мясо в России и мире.

Влияние санкций на внутренний рынок мясной продукции будет небольшим, поскольку Россия больше вывозит продукции, чем ввозит, заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

«Во всём мире очень сильно дорожают продукты питания. За один только март индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на планете повысился на 12,6%. Во многих странах цены на еду очень быстро растут. В России пока по итогам года мы предполагаем, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15—20%. Вырастут ли настолько цены? Я не могу дать такой прогноз, поскольку на цены, которые мы видим в магазинах, влияет слишком много факторов», — заключил Сергей Юшин.

Ранее НСН сообщала, что мясоперерабатывающие предприятия Москвы выпустили более 300 тыс. тонн колбасы в 2021 году.