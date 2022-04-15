В АКИТ назвали причины снижения спроса на доставку еды

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, почему в России спрос на доставку готовых блюд снизился в конце февраля — начале марта.
В АКИТ назвали причины снижения спроса на доставку еды
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В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что в обозначенный период возник ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, которые потребители активно закупали впрок.

Кроме того, сказалось подорожание некоторых позиций в меню сервисов доставки. Также на ситуацию повлияла и недоступность оплаты покупок через Apple Pay и Google Pay.

Соколов предположил, что, «скорее всего, заведения общепита будут менять ассортимент меню и рассматривать возможность экономии на комиссии сервисов доставки, развивая собственные курьерские службы».

В свою очередь, коммерческий директор мобильного приложения «Город» Артур Альберт допустил, что отток пользователей у такого сервиса, как «Яндекс.Еда», может быть связан с недавней утечкой персональных данных клиентов.

Как следует из материала, в конце февраля — начале марта в сервисе «Яндекс.Еда» количество покупок снизилось на 26,5%, в Delivery Club — на 7%.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.

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